S-a dat start unuia dintre cele mai sangeroase festivaluri din lume. Pe strazile din orasul spaniol Pamplona au fost eliberati taurii, care in urmatoarele cateva zile vor fi intartati de sute de participanti ai festivalului San Fermin - VIDEO

Mii de petrecareti zgomotosi s-au reunit ieri in piata centrala a orasului spaniol Pamplona pentru a asista la aprinderea petardei chupinaza, eveniment ce marcheaza debutul festivalului anual San Fermin.

Participantii au baut si s-au stropit cu sangria inaintea de debutul oficial al acestei petreceri stradale, care atrage turisti din toate colturile lumii, dornici sa asiste la cursele cu tauri desfasurate pe strazile inguste ale orasului. Purtand tricouri si pantaloni de culoare alba, spectatorii si-au legat esarfe rosii in jurul gatului, dand astfel start festivalului.

Autoritatile spaniole au anuntat ca din prima zi au fost ranite 5 persoane, viata acestora insa se afla inafara oricarui pericol. Cu doua zile inainte de festival, sute de persoane, aparatori ai drepturilor animalelor au protestat la Pamplona impotriva festivalului.

Festivalul San Fermin, desfasurat intre 6 si 14 iulie la Pamplona, este unul dintre cele mai populare evenimente organizate in aceasta tara si o importanta atractie turistica. Cursele cu tauri atrag in fiecare an sute de mii de turisti, fiind o intrecere periculoasa presarata de numeroase incidente. Timp de o saptamana, in fiecare dimineata, sute de persoane alearga in fata taurilor lasati liberi pe strazile din Pamplona, riscandu-si uneori viata.