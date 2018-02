S-a dat startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Peyongchang, competitie ce se desfasoara sub sloganul Olimpiada Impacarii avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial - VIDEO

Intreaga lumea sta cu ochii astazi pe orasul Peyongchang, unde urmeaza sa inceapa Jocurile Olimpice de iarna, in cadrul carora cele doua Corei vor forma o delegatie comuna, sub acelasi drapel.

Coreea de Nord a trimis o delegatie de 230 de sustinatori, in frunte cu mezina familiei liderului nord-coreean, Kim Jong-un. Delegatia a fost intampinata cu proteste. In jur de 50 de persoane au mafestat impotriva participarii Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna.

“Noi nu acceptam aceste Jocuri Olimpice care sunt contaminate de participarea Coreii de Nord.”

“Noi nu vrem sa fim o tara comunista, presedintele nostru vrea sa ne transforme tara in una comunista. Asa ca suntem aici ca sa ne pastram tara asa cum este ea.”

Tanara este primul membru al familiei prezidentiale care a trecut granita Coreii de Sud, de la razboiul dintre cele doua Corei incoace. Aceasta s-a intalnit deja cu oficialii sud-coreeni. La Peyongchang au ajuns si delegatiile din alte state, cum ar fi cea a Gemaniei in frunte cu presedintele tarii, dar si a Statelor Unite, condusa de vicepresedintele tarii.

Torta olimpica a ajuns deja la stadion, iar ceremonia a inceput la ora 13. Intrecerile supreme la sporturile de iarna se vor desfasura in perioada 9-25 februarie. Urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice va avea loc tot in Asia, in 2022, in Beijing.