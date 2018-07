S-a facut noapte in miezul zilei, in statul american Arizona. Totul din cauza unei furtuni de nisip, care a provocat numeroase accidente - VIDEO

Din imagini se vede cum un nor imens de praf se raspandeste rapid in apropierea orasului Phoenix, iar circulatia pe drumuri a devenit dificila. Din cauza vizibilitatii reduse s-au produs in jur de 20 de accidente in care si-au pierdut viata trei oameni. Tot din cauza vremii rele mai multe zboruri au fost anulate. Potrivit autoritatilor furtuna de nisip a fost provocata de vantul puternic care a ridicat praful.