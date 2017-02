S-a gasit vinovatul pentru gafa uriasa de la Oscaruri. Ce facea in timp ce inmana plicurile vedetelor pe scena

Jurnalistii americani au gasit si o explicatie pentru neatentia impardonabila a barbatului: era prea ocupat sa se laude pe Twitter ca participa la ceremonie, ca sa fie atent ce plicuri inmaneaza.

Brian Cullinan le zambeste fotografilor pe covorul rosu, in compania colegei lui. Nici prin cap nu ii trecea atunci contabilului de la PricewaterhouseCoopers ca peste cateva ore va face o greseala care va transforma cel mai asteptat moment al galei intr-un fiasco.

Cullinan se afla in dreapta scenei, pe unde si-au facut intrarea Warren Beatty si Faye Dunaway. Prea ocupat se pare cu postarea unor mesaje pe Twitter, el a inmanat din greseala plicul pentru cea mai buna actrita in rol principal si nu pe cel pentru cel mai bun film.

Cullinan participa de patru ani la ceremonia de decernare a Oscarurilor. Adora acest rol, mai ales ca ii oferea ocazia sa se pozeze cu diverse vedete si sa posteze instantaneele pe Twitter, inclusiv in timpul ceremoniei. Cu putin inainte sa comita gafa anului, publicase pe internet o fotografie cu Emma Stone, in culise, tinandu-si strans statueta in mana.

Inmarmurit, publicul a aflat de incurcatura chiar de la nefericitul producator al musicalului La La Land, care a trecut de la extaz la agonie, in decurs de un minut.

Jordan Horowitz, producator Lalaland: "A fost un moment supra-realist cu siguranta. Am vrut sa ma asigur ca se face dreptate." Cand ti-ai dat seama ca ceva nu este in regulaa

Jordan Horowitz, producator Lalaland: "Era multa confuzie pe scena si, la un moment dat, devenise clar ca fusese inmanat plicul gresit. Ne-au aratat plicul pe care era scris numele castigatorului la categoria cel mai bun film, moment in care eu am luat microfonul, ca sa ii lamuresc si pe ceilalti cum sta treaba.

Incidentul aminteste de unul asemanator, petrecut in 2015 la Miss Univers. Prezentatorul Steve Harvey a anuntat atunci gresit numele castigatoarei.

Cu asemenea experienta in palmares, Harvey a lansat o oferta pentru consiliere. Culmea este ca aceasta editie a premilor Oscar isi mai trece in cont o greseala jenanta. In omagiul adus artistilor disparuti in ultimul an, in locul unei cineaste australiene a aparut poza unei femei care traieste.