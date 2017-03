S-a lasat intunericul pentru cateva minute in cateva orase din intreaga lume: Coloseumul, Big Ben-ul si Turnul Eiffel - in bezna - VIDEO

Sydney a fost primul care si-a lasat in intuneric celebrele monumente: Opera si marele pod maritim. Orasul este, de altfel, locul unde s-a nascut “Ora Pamantului”, devenita astazi fenomen global. Au urmat apoi marile orase asiatice. In China s-au stins luminile zgaraie-norilor din Sanhai, iar in Taiwan, uriasul turn Taipei 101 a ramas si el in intuneric.

Intunericul s-a lasat si peste Piata Rosie din Moscova, in sunetul clopotelor din turnurile Kremlinului.

In total, 150 de orase din Rusia au participat la initiativa. Evenimentul a fost marcat cum se cuvine si in marile orase europene. Turnul Eiffel din Paris a fost lipsit pentru cateva minute de luminile sale sclipitoare.

”Trei, doi, unu...”

Italia a sarbatorit Ora Pamantului prin stingerea luminilor din Colosseum in fata turistilor care inca se aflau in jurul monumentului. Iar in Londra, Big Benul si renumitul pod de peste Tamisa au ramas in bezna. In acest an, “Ora Planetei” a stabilit un record dupa numarul de tari participante – au fost 184, cu sase mai mult decat anul trecut.

Prima data, evenimentul a avut loc in Sydney, in 2007. Organizatorii spun ca scopul principal nu este de a economisi energia, ci de a atrage atentia asupra schimbarilor climatice.