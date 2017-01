S-a nascut la 22 de saptamani, avea 10% sanse, dar a supravietuit. Miracolul numit "Sebastian"

Dupa nastere, medicii i-au dat micutului Sebastian doar 10% sanse sa supravietuiasca. Vestea a devastat-o pe mama lui, dar nu a facut-o sa isi piarda speranta.

''Trebuie sa ai incredere si sa te rogi, si exact asta am facut'', povesteste femeia, aflata la primul ei copil. Baietelul nu a suferit de complicatiile care apar in general la bebelusii prematuri. A stat insa cateva saptamani in spital si a ajuns acasa, exact in ziua in care ar fi trebuit sa se nasca.