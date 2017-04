S-a nascut la inaltime. O femeie din Franta a nascut o fetita in avion, in drum spre Instanbul - VIDEO

Aceasta fetita a aparut pe lume la mii de metri altitudine. Mama ei, o femeie din Franta, era insarcinata in 28 de saptamani si nu s-a asteptat sa nasca la bordul avionului. Insotitoarele de bord au luat rolul medicilor si au ajutat-o pe femeie sa nasca.

“Tocmai am terminat munca în saloanele pentru pasageri. Am trimis colegul să aducă ceva dintr-un alt sector, iar el a venit şi mi-a spus că o femeie naşte.”

Desi s-a nascut prematur, fetita este perfect sanatoasa. In timp ce proaspata mama dormea, intotitoarele de bord au tinut-o pe micuta in brate si au facut poze, impartasind pe retelele de socializare, emotiile de care au avut parte.

Avionul a decolat din capitala Guineii si se indrepta spre Istanbul. Pilotul a facut o aterizare de urgenta in Burkina Faso, pentru ca mama si fiica ei sa fie transportate la spital. Insotioarele de bord au povestit jurnalistilor ca au invatat ce masuri trebuie intreprinse in asemenea cazuri, intrucat nu este prima data cand la bordul avionului se nasc copii.

Cele mai multe companii le permit femeilor insarcinate sa calatoreasca pana in cea de-a 36 saptamana de sarcina. Una dintre problemele care apar in cazul copiilor nascuti in avion este nationalitatea. De exemplu in Statele Unite daca un copil se naste in spatiul sau aerian, copilul este automat un cetatean american.