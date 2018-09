S-a pomenit cu un oaspete nepoftit in masina. A patit-o o femeie din SUA, care a lasat portiera de la automobil deschisa, iar cand a venit sa o inchida, a gasit un urs imens in interior - VIDEO

Incidentul s-a intamplat in statul american Carolina de Nord, in timp ce soferita era in vizita la parintii sai, care locuiesc langa padure. Vazand animalul agitat, sotul femeii a incercat sa-i deschisa portiera, dar n-a reusit s-o faca. Ursul a iesit si fara ajutor … pe geam.

Acum stapana a ramas cu geamul spart, dar si cu scaunele deteriorate.