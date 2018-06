S-a protestat astazi si in mai multe orase din Europa. Moldovenii din diaspora s-au solidarizat cu manifestantii de la Chisinau: "Noi suntem cu voi" - VIDEO

Asa au protestat astazi cativa moldoveni stabiliti la Bruxelles.

Dumitru MARIAN, CINEAST: “Noi suntem cu voi fratilor, chiar dac unii nu au votat in Chisinau. Acestor oameni le pasa si vor sa se intoarca acasa intr-o tara normala.”

Si cativa moldoveni aflati la Londra au iesit in strada ca sa protesteze fata de decizia judecatorilor de la Chisinau, de a declara nule alegerile locale.



Protestatarii au iesit cu mai multe pancarte si drapele ale tarii, dupa care s-au prins intr-o hora. Langa Turnul Eifel au protestat si moldovenii de la Paris, iar la Berlin, cativa concetateni au manifestat langa poarta Branderburg. In Elvetia si Italia, moldovenii au iesit in strada cu pancarte pe care scria vot furat si cu tricolorul in maini.