S-a rupt cerul deasupra Bucurestiului. In capitala romana a plouat abundent, iar pe strazi s-a circulat cu dificultate: "S-au inclinat pomii, ne-am speriat" - VIDEO

O furtuna puternica s-a abatut aseara asupra judetului Mehedinti, iar un barbat de 78 de ani si o femeie de 66 au fost loviti de trasnet, in timp ce erau la stana. Femeia a fost transportata de urgenta la spital, de un echipaj SMURD, dar pentru batran nu s-a mai putut face nimic.

Probleme au fost si in Caras Severin, unde 40 de gospodarii au fost inundate. Din cauza suvoaielor care le amenintau casele, mai multi oameni au fost evacuati.

In Dolj au facut prapad vantul, care a suflat cu forta, si grindina. In Craiova, acoperisul unei cladiri a fost luat pe sus, proiectat in blocul vecin apoi aruncat la cativa metri.

La Oradea, vijelia a lasat in urma copaci rupti si subsoluri inundate.

“Ne-am speriat, bineinteles ca ne-am speriat. S-au inclinat pomii, am crezut ca vin peste casa. Am fugit repede in curte, canalul nu mai facea fata. Vuietul ala, parca am crezut ca chiar vine sfarsitul lumii.”



Si autostrada Timisoara-Lugoj a fost acoperita, dar de un strat de grindina, iar soferii au inaintat destul de greu.

Meteorologii au anuntat cod galben de vreme rea pentru jumatatea de vest a Romaniei, valabil pana maine dimineata.