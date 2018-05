S-a schimbat puterea in Armenia. Dupa patru saptamani de proteste masive, liderul opozitiei Nikol Pashinian a fost ales in functia de prim-ministru - VIDEO

Este sarbatoare astazi in Amenia, unde dupa protestele care au cuprins tara in ultimile saptamani, a fost ales cel pe care manifestantii il voiau premier. Opozantul armean Nikol Pashinian a fost ales, in functia de prim-ministru al Armeniei, cu 59 de voturi pentru si 42 impotriva.

“59 de voturi impotriva a 42. Decizia este luata. Va multumesc.”

Pe langa partidele de opozitie, care l-au sustinut pe Pashinian si data trecuta, astazi pentru el au mai votat si 13 republicani. Decizia a fost luata in cadrul unei sedinte speciale organizate de Parlamentul armean, dupa ce la reuniunea precedenta a legislativului, care a avut loc pe 1 mai, deputatii nu au reusit sa aleaga noul sef al guvernului. Dupa ce decizia a fost luata, Pashinian le-a multumit scurt deputatilor.

Nikol PASHINIAN, PREMIER ARMENIA: “Dragi colegi, va multumesc pentru voturi si pentru pozitia voastra. Vreau doar sa va spun ca sunt aici pentru a servi poporul si Republica Armenia. Multumesc.”

Si a mers sa le dea vestea zecilor de mii de oameni care il asteptau in Piata Libertatii de la Erevan. Astfel, in urmatoarele 15 zile, Pashinian trebuie sa prezinte noua componenta a cabinetului de ministri. In prezent, parlamentul poate fi dizolvat numai daca nu aproba programul noului Guvern, care dupa ce se va forma, va fi prezentat Adunarii Nationale.

Fost presedinte, dar si premier, Serj Sargsyan, care s-a aflat la conducerea tarii in ultimii 10 ani, a anuntat acum doua saptamani ca demisioneaza in urma protestelor nationale. Inainte de a deveni premier, Sragsyan a modificat consititutia, iar prerogative esentiale ale puterii au fost transferate premierului. Pashinyan, este un fost jurnalist in varsta de 42 de ani si s-a aflat pana in prezent in opozitie.