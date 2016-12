S-a stins la doar cateva ore dupa ce a aflat ca sotia lui murise. In scurt timp ar fi implinit 64 de ani de casatorie

Cu cateva zile inainte sa moara, Dolores, pentru ca avea o stare de sanatate buna, avea grija de sotul ei care suferea de probleme cu rinichii, relateaza Daily Mail.

Dializa incepea sa ii slabeasca inima, iar Trent a fost mutat la terapie intensiva. Dar dupa ceva timp, Dolores se plangea de mari dureri de cap si incepuse sa vomite. Femeia in varsta de 83 de ani a suferit un anevrism cerebral sever in timp ce avea grija de sotul ei. Ea a fost conectata la un ventilator, dar starea ei incepuse sa se deterioreze.

Personalul spitalului a vrut ca cei doi soti sa isi petreaca ultimele clipe din viata impreuna si de aceea au fost mutati in aceeasi camera.

Fiul celor doi, Eddie, s-a aplecat catre tatal sau si i-a spus ca sotia sa a murit. Acesta din urma i-a trimis un pupic sotiei lui si a murit dupa cateva ore.

Fiica lor, Sheryl, a afirmat ca Trent nu a putut suporta moartea sotiei lui si ca a decedat din cauza unei inimi frante.

Trent si Dolores s-au cunoscut in 1950 in Dickson County, Tennessee. Acestia isi trimiteau scrisori de dragoste atunci cand Trent se afla in razboiul din Coreea. La scurt timp dupa intoarcerea lui, cei doi s-au casatorit si au avut doi copii.

Eddie si Sheryl spun ca parintii lor au fost niste firi total opuse. Dolores era linistita si avea o pasiune pentru gatit, iar Trent avea o fire sociabila si isi ocupa timpul pescuind.

Cuplul a fost inmormantat saptamana trecuta, Dolores intr-un sicriu roz, iar Trent intr-unul albastru.