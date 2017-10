Potrivit specialistilor de peste Prut, seismul a fost inregistrat la ora 4 si 49 de minute, la o adancime de 132 de kilomteri. Responsabilii de la Institutul de Seismologie din Moldova a anuntat ca acesta a fost resimtit foarte putin pe teritoriul tarii noastre. In sudul tarii noastre, seismul nu a fost mai puternic de 1 grad. In ultimii doi an, in Romania s-au produs peste 25 de seisme de peste 4 grade.