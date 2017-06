S-au cunoscut intr-o tabara pentru copii cu cancer si s-au casatorit dupa multi ani. Povestea impresionanta a unui cuplu

Joey, care a fost diagnosticat la 3 ani cu leucemie limfoblastica acuta, se recupereaza in prezent dupa un transplant de maduva osoasa, scrie abcnews.go.com.

A fost un drum lung de la intalnirea lor din tabara pentru copiii bolnavi de cancer pana la nunta de pe o plaja din Florida, celebrata cu o luna in urma. Din acel moment, cuplul s-a confruntat in mod repetat cu greutatile. Cancerul lui Joey a recidivat de doua ori. Cuplul a trebuit sa-si anuleze pregatirile de nunta initiale, iar viitorul mire a fost nevoit sa-si refaca planurile pentru cariera, pentru a deveni viitor asistent medical.

Dar, pe 14 mai, in Seacrest - Florida, familiile lor si cei mai apropiati prieteni - inclusiv nepotul lor de patru ani, Thomas, care a fost recent diagnosticat cu leucemie limfoblastica acuta, s-au adunat pentru a celebra nunta celor doi. Caylee a spus ca stie ca sora ei, Taylor, "se uita" la ei, in timp ce familiile s-au adunat pentru ceremonia de pe plaja. Taylor avea si ea cancer si a murit in 2008, la varsta de 16 ani.

De-a lungul anilor, cei doi tineri au mentinut prietenia la distanta si si-au scris frecvent. Atunci cand cancerul lui Joey a recidivat, chiar inaintea celei de-a 18-a aniversari a lui, in 2011, relatia a atins un alt nivel.

Joey Renick: "Nu am putut conduce, iar Caylee a venit sa ma ia, am iesit la o inghetata si apoi la o cafenea. Am ramas acolo timp de cateva ore, vorbind pana cand au inchis."

"Stateam acolo spunand lucruri pe care nu le-am mai rostit niciodata cu voce tare, cum m-am simtit cand sora mea a disparut, spre exemplu. Stiam ca vreau o relatie cu el", l-a completat tanara lui sotie, Caylee Renick.

In primul an, cand Joey era cel mai bolnav dintre ei, a fost foarte greu pentru cei doi.

Caylee Renick: "Joey a fost tratat la acelasi spital cu sora mea, iar o parte dintre doctori si asistente i-au avut in grija pe amandoi.”

Cei doi si-au petrecut cea mai mare parte din primul an de relatie in curtea spitalului.

Joey Renick: "Cand am inceput sa ne intalnim, ea era fenomenala si mi-a placut foarte mult. Nu am vrut ca problemele mele sa o apese si pe ea, dar m-a facut sa-mi dau seama ca se poate ocupa de toate si ea a fost acolo pentru mine, cand am avut nevoie."

Cateva luni mai tarziu, Joey a fost diagnosticat din nou cu leucemie. Trebuiau sa anuleze nunta pe care o planuisera deja.

In timp ce Joey era bolnav, o femeie pe nume Gail Marchbanks, de la organizatia „Speranta” l-a intrebat pe Joey ce isi dorea foarte mult. „Vreau sa ma casatoresc cu Caylee”, a fost raspunsul ferm al acestuia.

Asa ca a inceput planificarea pentru nunta din Florida - un loc special pentru familia lui Caylee. A fost ultimul loc unde au plecat ca o familie inainte ca Taylor, sora ei, sa moara.

Nicole Richardson de la Sandprints Photography, a fost acolo pentru a imortaliza evenimentul. "Lucrul cu Caylee & Joey a fost incredibil", a declarat ea pentru ABC News. "Ziua nuntii este importanta pentru toata lumea, dar stiam ca trebuie sa ma asigur ca am surprins amintiri pentru intreaga familie. Fotografiile de grup au fost la fel de importante ca si imaginile miresei si mirelui, ma simt binecuvantata ca am fost o mica parte a calatoriei lor incredibile.“

"Am vazut-o pe Caylee si ea a fost mai frumoasa decat mi-as fi imaginat vreodata. In acel moment, pe plaja, impreuna cu familia si prietenii nostri, m-au lovit amintirile. Cu doar un an in urma, nu stiam daca voi ajunge momentul acesta. M-am casatorit cu femeia care a fost literalmente cu mine in cele mai bune dar si mai grave momente din viata mea”, a mai spus Joey.

In prezent, Joey se recupereaza bine dupa transplantul de maduva osoasa. El spera sa-si reia planurile de a deveni asistent medical in toamna.

"Sper ca povestea noastra le poate folosi altora, pentru a le da speranta", a adaugat Caylee.