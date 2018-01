S-au inviorat pentru un an intreg. Mii de oameni din intreaga lume au marcat inceputul noului an cu o baie la temperaturi scazute - VIDEO

Termometrele au indicat minus 8 grade la New York, insa asta nu i-a impedicat pe americani sa-si lase hainele groase si sa se imbrace in costume de baie. Dupa cateva exercitii de incalzire, curajosii s-au balacit in apele reci ale Oceanului Pacific.

”Simt ca amortesc, dar sunt fericita ca am facut acest lucru.”

”Este inviorator, revigorant. Este un mod bun de a incepe noul an.”

”Este inviorator si extrem de frig.”

Si europenii au dat dovada de curaj. La Berlin, zeci de persoane s-au scaldat intr-un lac din oras. Si in timp ce multi tineri au ales sa vina la eveniment doar ca sa priveasca de pe mal, varstnicii le-au dat un exemplu.

”Apa este destul de rece, dar organismul se obisnuieste. Dupa aceasta baie vom fi mai sanatosi si vom avea mai putine infectii.”

”Cand iesi din apa te simti mai proaspat. Este foarte placut, toata lumea poate face acest lucru.”

La Roma, oamenii au infruntat frigul din prima zi a noului an si au sarit intr-un rau, de pe un pod. Aceasta traditie exista la italieni de mai bine de 70 de ani.

”Nu este usor sa faci acest lucru. Noi ne pregatim minutios si trebuie sa ne concentram, pentru ca daca faci o greseala, te poti rani.”

Olandezii au un obicei asemanator. Sute de oameni au facut baie, in prima zi a noului an, in Marea Nordului. Se estimeaza ca, in toata tara, aproximativ 40 de mii de olandezi s-au scaldat ieri in apele reci.

Iar la Paris, traditionala baie s-a transformat intr-o adevarata petrecere. Oamenii s-au imbracat in costume ca de carnaval si au fugit spre mare. Oamenii spun ca traditia este respectata an de an, pentru a avea parte de bunastare si sanatate tot anul.