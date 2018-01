S-au plimbat... in chiloti. Sute de americani si britanici si-au facut aparitia in lenjerie intima la metrou, pentru a sarbatori Ziua fara Pantaloni - VIDEO

S-au plimbat cu metroul in chiloti. Sute de americani si britanici si-au facut aparitia in lenjerie intima la metrou, pentru a sarbatori Ziua fara Pantaloni, care are loc anual in zeci de orase din lume. Evenimentul a fost marcat, duminica, la metroul din Los Angeles, Berlin, Ierusalim, Londra si chiar in New York, afectat de o vreme extrem de rece in ultima saptamana.