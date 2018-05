S-au tras focuri de arma la sedinta consiliului municipal dintr-un oras din Ucraina. Suparat pe faptul ca niste activisti i-au turnat in cap chefir, unul dintre alesii locali a scos arma si a impuscat de cateva ori - VIDEO

Impuscaturile s-au tras in aceasta dimineata la sedinta consiliului municipal din Nicopol. In toiul acesteia, in sala au intrat cativa activisti si i-au luat la rost pe alesii locali. Disputa a degenerat asa ca activistii i-au turnat primarului in cap, verde de briliant, iar unuia dintre alesii locali - chefir.

Si daca primarul a reactionat mai calm, consilierul a scos arma pneumatica pe care o detinea legal si a tras din ea in pod. Nici focurile de arma, dar nici politistii nu au putut calma spiritele, asa ca barbatul a mai impuscat odata, deja in directia activistilor. Oamenii legii sustin ca au pornit doua dosare penale in urma incidentului. Unul pentru huligansim si altul pentru incalcarea ordinii publice.