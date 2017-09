Sa tragi un pui de somn in aeroport a devenit mult mai usor. Intr-un aeroport din Mexic a fost construit un hotel, iar in loc de camere sunt capsule - VIDEO

Sa tragi un pui de somn in aeroport a devenit mult mai usor. Cel putin daca va aflati in Mexic. Acolo, in aeroport a fost construit un hotel, iar in loc de camere sunt capsule, unde pasagerii se pot odihni. Este confortabil, dar si mai ieftin, spun oamenii, intrucat cazarea in noul hotel costa de 5 ori mai putin decat in unul obisnuit.