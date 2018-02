Saakasvili, retinut de mascati, intr-un restaurant din Kiev, in timp ce lua masa. Momentul in care fostul presedinte al Georgiei este pus la pamant - VIDEO

Imaginile cu retinerea lui Saakashvili au fost postate imediat pe pagina de facebook a politicianului. In timp ce era luat pe sus de catre fortele de ordine, cativa dintre apopiatii sai i-au sarit in aparare, asa ca si ei au fost pusi la pamant de oamenii legii. Imediat, Mihail Saakashvili a fost urcat intr-o duba, fiind transportat la aeroport.

Acolo el a fost imbarcat intr-un avion de pe o cursa charte si trimis spre Polonia, spun autoritatile Ucrainene. In semn de protest, la aeroport s-au adunat mai multi simpatizanti ai acestuia. Saakashvili a vorbit prin telefon cu jurnalistii si l-a acuzat pe Petro Poroshenko de faptul ca i-ar fi fabricat dosarul.

“Vom continua lupta. O data acest lucru s-a intamplat, ne amintim cu totii cum s-a terminat asta, Si Ianukovici facea asta, Iar Porosenko merge pe urmele lui.”

Recent Justitia din Ucraina a dat unda verde extradarii lui Mihail Saakasvili in Georgia, unde acesta este condamnat la trei ani de inchisoare. Fostul presedinte georgian, a fost arestat pentru scurt timp in decembrie la Kiev, apoi eliberat. Procuratura il acuza ca incearca sa preia puterea prin forta, folosindu-se de protestele anti-coruptie, iar manifestatiile ar fi fost finantate de catre cineva din Rusia. Dupa ce si-a parasit tara, unde a cazut in dizgratie, Saakasvili a mers in Ucraina, unde a obtinut cetatenia si unde a fost numit in mai 2015 guvernator al regiunii Odesa.

El a demisionat din acest post in noiembrie 2016, acuzandu-l pe presedintele ucrainean, Petro Porosenko de faptul ca I-ar‘jefui’ pe ucraineni. Porosenko i-a retras in iulie 2017 cetatenia ucraineana, facandu-l apatrid, deoarece Saakasvili isi pierduse deja cetatenia georgiana.

