Salonul Auto de la Frankfurt si-a deschis usile, iar Merecdes-Benz a venit cu o premiera absoluta. Un nou model cu peste o mie de cai putere, motor preluat de pe monopostruile F1 - VIDEO

Mercedesul a facut furori la Salonul Auto de la Frankfurt. Modelul este cunoscut sub numele Project One si este un hypercar hibrid, care are putin peste o mie de cai putere. Sasiul si caroseria sunt construite in jurul unei structuri din fibra de carbon, in stilul masinilor de Formula 1.

Iar Wolkswagen-ul a lansat SUV-ul T-Roc, un cross-over de oras, pozitionat in gama sub modelul Tiguan. Se lauda cu un portbagaj de 445 de litri si va costa aproximativ 20 de mii de euro.

Cei de la Wolkswagen au anuntat ca vor produce varianta electrica pentru toate cele 300 de masini ale sale, pana in 2030, si ca va dubla la 20 de miliarde de euro suma investita in vehiculele cu emisii zero. Fireste, la Frankfurt, a stralucit si modelul prezentat de Lamborghini.



"In dreapta mea este un Aventador S Roadster. Este un nou membru a familiei Aventador, cea mai reprentativa masina V12, plin de tehnologii.“

Iar printre bijuteriile aduse de BMW marea surpriza este conceptul viitorului model X7, acesta fiind cel mai mare SUV din intreaga colectie a producatorului.

Si romanii au avut un debut la Salonul Auto, prezentand noul Dacia Duster, la a doua generatie. SUV-ul argesean are un design modern, pastrand insa proportiile si liniile simple. In premiera, modelul va fi oferit in versiuni de 5 si 7 locuri.

Salonul Auto de la Frankfurt este cel mai grandios de acest fel din toata lumea.