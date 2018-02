Salvare spectaculoasa, dar si periculoasa in acelasi timp la Bucuresti. Timp de 12 ore, pompierii romani au incercat sa convinga o femeie sa renunte la ideea de a se arunca in gol de la geamul apartamentului sau - VIDEO

Femeia a atras atentia vecinilor inca de noaptea trecuta, cand a urcat pe pervarzul unui geam si a amenintat ca se va arunca in gol de la etajul sase. Martorii au alertat de urgenta pompierii, dar si medicii.

Ajunsi la fata locului, salvatorii au incercat in fel si chip sa o convinga pe femeia de 37 de ani sa intre inapoi in apartament. Ea insa parca nu auzea pe nimeni.

A stat timp de 12 ore in frig, pe pervaz, fiind in pericol sa cada in orice moment. Spre dimineata, pompierii au decis sa cheme un alpinist in ajutor. Pentru a-i distrage atentia, cativa pompieri au intrat in apartamentul femeii si i-au oferit o geaca sa se imbrace.

Acela a fost momentul potrivit pentru alpinist, care a impins-o cu picioarele in interiorul apartamentului.

Dupa ce s-au asigurat ca nu este ranita, femeia a fost transportata la un spital de Psihiatrie. Nu se stie din ce motiv ea a amenintat ca se arunca in gol.