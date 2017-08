Salvat de un jurnalist. Un sofer, prins de suvoie, in timpul unui uragan puternic din statul american Texas era cat pe ce sa fie inghitit de ape - VIDEO

" – Vă îndreptaţi la camionul blocat chiar aici? - Nu.- Este un şofer de camion blocat aici, la o adâncime de 3 metri de apă.

Camionul era pe jumatate in apa, iar soferul a ramas blocat in vehicul. Reporterita de la BBC transmitea in direct informatii despre consecintele furtunii, cand la un moment dat pe acolo a trecut un echipaj de politie, iar tanara s-a grabit sa ceara in ajutor. Politistii, care aveau o barca, l-au scos pe barbat din camion. Acesta a fost transportat la spital, pentru ingrijiri medicale.