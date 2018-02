Saptamana modei de la Milano a adus pe podium doua colectii pline de culoare si eleganta. Casa de moda Prada si-a croit tinutele cu gandul la femeia senzuala, dar puternica - VIDEO

La prezentarea Prada, modelele au aparut parca de nicaieri pe scena cufundata in intuneric. Decorul a pus in evidenta jocul cromatic al designerului. Tinutele sobre au fost inviorate de accesoriile colorate in verde, portocaliu sau galben neon.

Miuccia Prada a croit veste, sacouri si costume cu taieturi masculine, combinate cu esarfe delicate si funde in aceleasi nuante neon. Colectia este o oda adusa femeii puternice, a explicat designerul.

Veronica Etro, in schimb, a facut o calatorie in timp. Elementele folclorice au fost imbinate ingenios cu cele artistice. In colectia Etro, au predominat rochiile si hainele cu ciucuri si centuri late.