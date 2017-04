Saptamana Patimilor, in Filipine. Un barbat se lauda ca anul acesta a urcat pe cruce pentru a 31-a oara

Evenimente asemanatoare au avut loc si in Spania, in timp ce in Filipine, celebrarea a capatat accente dramatice. Unii dintre credinciosi au reconstituit momentele crucificarii.

Pelerinii ajunsi la Ierusalim pentru sarbatoarea Pastelui, au participat la impresionanta procesiune de pe Via Dolorosa. Au refacut astfel calvarul Mantuitorului inainte de jertfa.

Drumul Crucii sau Via Dolorosa presupune 14 opriri, fiecare simbolizand patimile Domnului. Ultimul popas a fost la "Biserica Sfantului Mormant", construita pe locul unde a fost asezat trupul Mantuitorului dupa rastignire.

In Spania, Saptamana Patimilor este cea mai importanta din calendarul religios al anului. Procesiuni la care participa zeci de personaje imbracate in costume, traditie care dateaza din Evul Mediu au avut loc la Malaga, Bilbao si Sevilla.

In Filipine, in schimb, multi au vrut sa simta pe propria piele chinurile prin care a trecut Mantuitorul. Un barbat de 57 de ani se lauda cu faptul ca anul acesta a urcat pe cruce pentru a 31-a oara. Spune ca s-a rugat pentru victimele atentatelor de Florii de la bisericile copte din Egipt, care s-au soldat cu 45 de morti.