Sapte taietori de lemne decapitati in Filipine de catre islamisti

Corpurile victimelor au fost gasite duminica intr-un sat de munte de pe Insula Basilan, a declarat pentru AFP seful politiei locale John Cundo.

El a acuzat o aripa locala a gruparii islamiste Abu Sayyaf de comiterea acestor crime, mai degraba din razbunare decat din motive sordide obisnuite. Gruparea s-a specializat in rapiri in vederea obtinerii unor rascumparari.

Aripa locala a gruparii este condusa de un lider Abu Sayyaf, Furuji Indama.

”A fost un act de razbunare din partea lui Indama, care probabil ca le imputa acestor taietori de lemne responsabilitatea distrugerii plantatiei sale de cauciuc. Rapitorii nu au cerut vreo rascumparare, i-au decapitat imediat”, a declarat oficialul citat.

Abu Sayyaf este o ramificatie extremista a insurectiei separatiste musulmane, care s-a soldat cu peste 120.000 de morti incepand din anii '70 in sudul acestui arhipelag, a carui mare majoritate a populatiei este catolica.

Gruparea a fost infiintata in anii '90 prin finantari din partea unui membru al familiei liderului Al-Qaida Osama ben Laden.

Ea s-a scindat intre timp in mai multe factiuni. Una dintre ele, cu sediul in Basilan, a jurat credinta organizatiei Statul Islamic, iar unii dintre membrii ei s-au baricadat incepand de la sfarsitul lui mai in cartiere de la Marawi, un oras musulman din regiunea Mindanao (sud).

Aceste confruntari s-au soldat cu 650 de morti si deplasarea a aproape 400.000 de persoane.

Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a decretat legea martiala intr-o treime din arhipelag, inclusiv pe Insula Basilan, intr-o incercare de a face fata amenintarii islamiste.

Abu Sayyaf, acuzata de cele mai sangeroase atacuri teroriste in Filipine, obisnuieste sa-si decapiteze ostaticii in cazul in care nu-i sunt platite rascumpararile.

Doi ostatici canadieni au fost executati in 2016, iar un captiv german a fost ucis in februarie.

Gruparea detine peste 20 de ostatici - inclusiv mai multi straini - atat pe Insula Basilan, cat si pe Insula Sulu, potrivit armatei.