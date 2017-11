Sarbatoare cu iz sovietic la Moscova. In Piata Rosie a avut loc un mars dedicat paradei militare din 1941 - VIDEO

Moscova s-a intors astazi in trecut. In Piata Rosie a avut loc un mars, dedicat paradei militare din 1941. Imbracati in uniforme militare sovietice, cinci mii de soldati si cadeti rusi au marsaluit in fata veteranilor, care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Mult mai modest s-a sarbatorit astazi o suta de ani de la Revolutia bolsevica. Partidul Comunist a organizat un miting in centrul Moscovei, la care au participat cateva sute de persoane.