Sarbatoare in Zimbabwe. Presedintele acestei tari si-a anuntat demisia. Mii de oameni au cantat si dansat toata noaptea pe strazi - VIDEO

A fost sarbatoare aseara in Zimbabwe, dupa ce presedintele acestei tari si-a anuntat demisia. Mii de oameni si-au petrecut toata noaptea pe strazi, cantand si dansand. Ei spun ca, dupa 37 de ani, in sfarsit in tara vor avea loc schimbari. Robert Mugabe, in varsta de 93 de ani, si-a anuntat demisia in timp ce Parlamentul dezbatea cererea de impeachment.