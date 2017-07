Sarbatoare intr-o gradina zoologica din Finlanda. Pentru ca ursii polari sa se racoareasa au fost aduse 5 camioane pline cu zapada: s-au tolanit si s-au jucat in omat - VIDEO

In aceasta gradina zoologica din Finlanda a aparut zapada in mijlocul verii. Pentru ca mai multe zile la rand, temperaturile sunt ridicate, ingrijitorii au gasit o solutie, pentru ca ursii polari sa se poata racori. Zapada a fost adusa in camioane, de la o statiune de schi. Ursii s-au bucurat mult de surpriza, mai ales ca aceste animale nu rezista mult la temperaturi mari.

Incantati au fost si vizitatorii gradinii zoologice, care au urmarit momentul cu telefoanele in maini. De parca stiau ca sunt filmati, ursii s-au tolanit pe zapada si s-au jucat ore bune. In Finlanda, maximele au trecut de 25 de grade Celsius si se mentin mai mult de o saptamana. De regula, zile fierbinti sunt putine chiar si in luna iulie in aceasta tara.