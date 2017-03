Sarbatoare mare in Rusia. Sute de mii de oameni au marcat trei ani de cand Crimeea a devenit, oficial, parte a tarii lor - VIDEO

In ziua in care Ucraina a pierdut o parte din teritoriul sau, rusii au organizat concerte in aer liber. In numeroase orase, oamenii au iesit pe strazi cu drapelul Rusiei, au dansat si au cantat melodii sovietice si patriotice rusesti.

Autoritatile promit ca vor organiza in aceasta seara un concert grandios la Moscova, la care vor participa artisti renumiti.





”Suntem fericiţi. Ne bucură de această sărbătoare.”

Pe 18 martie 2014, Vladimir Putin a semnat la Kremlin documentul care prevede aderarea Crimeii si orasului Sevastopol la Rusia.

S-a intamplat la doua zile, dupa ce in peninsula a avut loc un referendum in acest sens, iar 90 la suta dintre locuitori au votat pentru. La trei ani dupa ce a ramas fara Crimeea, Ucraina risca sa mai piarda o regiune. Asa-zisul presedinte al Autoproclamatei Republici Lugansk a anuntat ca vrea sa organizeze un referendum in Donbas, privind aderarea regiunii la Rusia.

Igor Plotnitki a spus ca este sigur ca soarta regiunii va fi exact ca a si Crimeii. Kievul nu a venit deocamdata cu o reactie. Armata ucraineana lupta de trei ani cu separatistii din estul tarii, care ar fi sustinuti militar de Moscova.