Sarbatori "albe" in SUA. Locuitorii mai multor state din vestul Americii indura ger si viscol in aceste zile - VIDEO

Locuitorii mai multor state din vestul Americii indura ger si viscol in aceste zile. Meteorologii spun ca a fost un Craciun deosebit de “alb” in Dakota de Nord si de Sud. Stratul de zapada a atins in unele zone si jumatate de metru, asa ca s-a circulat cu greu. Vremea rea a lasat mii de familii fara lumina.