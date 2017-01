Sase jurnalisti, arestati la protestele anti-Trump, ar putea primi 10 ani de inchisoare si amenda de 25.000 de dolari - VIDEO

Cei sase oameni sunt doi jurnalisti, un producator de documentare, un fotojurnalist, un specialist in transmisiuni live si un reporter independent. Cu totii se aflau pe strazile capitalei Americii in ziua inaugurarii lui Trump, facandu-si treaba. In momentul in care politistii au inceput sa ii aresteze pe protestatari nu au tinut cont ca jurnalistii isi faceau doar meseria si i-au retinut si pe ei, relateaza The Guardian.

Unii dintre ei au ramas in arest chiar si 36 de ore si le-au fost luate telefoanele mobile. Tuturor le-au fost citite acuzatiile, incadrate la categoria cea mai grava privind protestele, iar acum isi asteapta procesele care sunt programate in februarie si martie. Daca vor fi condamnati ei risca pana la 10 ani de inchisoare si amenzi de 25.000 de dolari.

"Aceste acuzatii sunt nepotrivite si suntem ingrijorati ca ar putea transmite un mesaj gresit jurnalistilor care vor relata viitoarele proteste. Le cerem autoritatilor de la Washington sa renunte imediat la acuzatii." a declarat Carlos Lauria, coordonatorul pe America al Comitetului pentru Protectia Jurnalistilor.

Vineri dimineata peste 200 de oameni au fost arestati dupa ce o proprietate a fost vandalizata, in acelasi timp in care Trump isi depunea juramantul. Politia a declarat ca sase agenti au suferit rani usoare.