Incidentul s-a produs noaptea trecuta in orasul Corinaldo, provincia Ancona, in apropiere de coasta estica a Italiei. In clubul care gazduia concertul unui raper, se aflau circa o mie de persoane, printre care mai multi minori, scrie presa straina. L un moment dat, tinerii au inceput sa fuga panicati, calcandu-se unii pe altii in picioare.



Presa locala scrie ca invalmaseala putea fi declansata de pulverizarea de gaze lacrimogene. Un tanar de 16 ani a marturisit ca astepta sa inceapa concertului cand a simtit un miros acru. A alergat spre una dintre iesirile de urgenta, dar a observat ca e blocata, iar agentii de paza i-a spus sa se intoarca inauntru.



In urma incidentului, produs in jurul orei unu dimineata, sase persoane au murit. Cel putin 120 au fost ranite, dintre care zece sunt in stare grava. Multi dintre raniti au suferit contuzii severe sau fracturi. Autoritatile au declansat o investigatie pentru a stabili cauzele producerii incidentului.