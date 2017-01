Sase persoane impuscate in Chicago in timpul unui priveghi pentru o victima a unui incident armat. Nicio persoana, arestata

Incidentul de miercuri a avut loc intr-un restaurant din cartierul Greater Grand Crossing din Chicago, unde avea loc priveghiul lui Jamayah Fields (20 de ani), care fusese impuscata mortal luni, potrivit publicatiei Chicago Tribune. Membrii unei bande infractionale au aflat despre locul priveghiului de pe retelele de socializare online si au vizat una dintre persoanele care participau.

Cele sase persoane impuscate sunt internate in mai multe spitale din Chicago, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de politie local. Un baiat de 16 ani, impuscat in gat, se afla in stare grava. Situatia celorlalti cinci raniti este stabila, printre ei aflandu-se o fata de 12 ani care a suferit o zgarietura la cap.

Nicio persoana nu a fost arestata in urma incidentului armat de miercuri. Cu o populatie de 2,7 milioane de locuitori, Chicago a fost anul trecut scena celor mai multe incidente armate si crime din toate orasele SUA, arata cifrele FBI si ale politiei locale, iar numarul cazurilor rezolvate si inchise este unul din cele mai scazute din tara.

Noul lider de la Casa Alba, Donald Trump, a promis marti ca va recurge la autoritatile federale pentru a pune capat "carnagiului" produs de armele de foc in Chicago, daca administratia metropolei nu reuseste pe cont propriu sa reduca rata criminalitatii.

Reactia sa a venit dupa ce luni cotidianul Chicago Tribune a publicat o statistica potrivit careia cel putin 228 de persoane au fost impuscate in Chicago de la inceputul acestui an, cu 5,5% mai mult ca in aceeasi perioada a lui ianuarie 2016, si conform careia au avut loc cel putin 42 de omucideri, cu 23,5% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut.