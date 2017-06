Sase presupusi jihadisti ai Statului Islamic au fost arestati in urma unor operatiuni din Spania, Germania si Marea Britanie

Patru persoane au fost arestate in Palma de Mallorca, in vreme ce ceilalti doi suspecti au fost arestati in Marea Britanie si Germania, relateaza news.ro.

Politistii au cooperat prin agentiile europene care permit distribuirea de informatii intre statele membre - Europol, Eurojust si Sirene.

Presupusii jihadisti realizau si distribuiau online videoclipuri cu un continut violent si organizau intalniri saptamanale pentru a recruta tineri, care urmau sa calatoreasca in zone de conflict pentru a lupta alaturi de ISIS.

Ancheta autoritatilor a inceput in urma cu doi ani, dupa descoperirea unui site cu o serie de videoclipuri, care aratau indoctrinarea, capturarea si calatoria spre Siria a unui tanar musulman din Spania.

Videoclipurile respective au fost produse de un imam ultraconservator si salafist, care a fost arestat in urma operatiunii din Marea Britanie.

Acesta era deja supravegheat de agentiile din mai multe tari ale Uniunii Europene.

Respectivul imam a calatorit recent pe insula Mallorca, unde s-a intalnit cu cei patru presupusi jihadisti arestati in Spania.

Acesta le-a cerut sa captureze si sa indoctrineze alti tineri, in vreme ce suspectul arestat de autoritatiel germane era in contact cu ceilalti presupusi jihadisti si a contribuit la realizarea videoclipurilor de recrutare din Spania.