Sase suspecti au fost retinuti de politia rusa dupa atentatul de la Sankt Petersburg. Declaratiile unui moldovean care a iesi din metrou cu cateva minute inainte de explozie - VIDEO

Doi moldoveni, care muncesc in Sankt Petersburg, ne-au povestit ca au scapat ca prin minune. Acestia au iesit din vagonul, unde se afla bomba, cu cateva minute inainte de explozie.

MOLDOVEAN STABILIT ÎN SANKT PETERSBURG: "Eu am iesit cu o statie inainte. Ma grabeam la lucru si nu am vazut deodata ce s-a intamplat."

Barbatul ne-a mai spus ca in aceste zile oamenii traiesc cu frica ca acel cosmar s-ar putea repeta.

Cei 50 de oameni care au fost raniti in urma deflagratiei inca sunt internati in spital. Cel mai mult au avut de suferit pasagerii care se aflau aproape de explozibil. Exista insa o exceptie, sustin doctorii. Studentul rus Lev Gaiun era la doar 3 metri distanta de bomba, dar a ramas in viata.

"A avut loc bubuitura, apoi totul s-a intunecat pentru cateva clipe. Apoi mi-am revenit. Era praf peste tot. Era fum si foc in mijlocul vagonului."

Mai toti s-au ales cu rani adanci si arsuri. 6 pacienti se afla in stare critica, spun medicii. Intre timp, politia a anuntat ca au fost retinuti 6 suspecti. Toti sunt cetateni straini si ar fi membri ai unor organizatii teroriste. Barbatul, care initial a fost considerat unul dintre autorii atacului, spune ca a avut de suferit din cauza fotografiilor care au ajuns pe internet.

Acesta sustine ca a fost concediat, chiar daca politia a anuntat ca el nu mai este suspect. Mai mult, barbatul nu a putut zbura la Orenburg, orasul unde locuieste, pentru ca pasagerii cursei au refuzat sa intre in acelasi avion cu el. Astazi, parintii sinucigasului care ar fi detonat bomba au ajuns in Sankt Petersburg. La aeroport, acestia au fost asteptati de o multime de jurnalisti.

"Primiti condoleantele noastre pentru decesul fiului. Am fi vrut sa stim ce simtiti acum? "

Autoritatile din Sankt Petersburg vor primi 50 de milioane de ruble din fondurile de rezerva rusesti. Cate un 1 milion va ajunge la familiile victimelor. Cei care au suferit rani grave vor avea cate 400 de mii de ruble si cate 200 de mii vor fi oferite pacientilor cu traumatisme usoare.

Intre timp, unele agentii de stiri din Rusia au scris ca autoritatile pregatesc mitinguri pentru a denunta terorismul. Unele surse mentioneaza ca evenimentele vor fi pregatite in orasele, unde au avut protestele de acum 2 saptamani, organizate impotriva politicienilor corupti.

Totodata, presa straina scrie ca la Moscova se va da un concert in memoria victimelor, iar autoritatile ar fi anuntat ca fiecare persoana care va veni va primi 400 de ruble. Aseara, mai multe orase din lume si-au exprimat solidaritatea cu cetatenii rusi. Numeroase cladiri au fost luminate in culorile drapelului rus in Serbia, Germania Franta si Israel.