Sase tractoare au facut spectacol la Minsk, in acorduri de vals si tango: Sincronizarea a fost perfecta - VIDEO

Sase tractoare au oferit o adevarata lectie de dans. Conduse de catre soferi experimentati si ghidate de afara de catre o femeie, masinile s-au miscat pe ritmuri de vals. Sincronizarea a fost perfecta.

Tractoarele, decorate cu instalatii luminoase, au facut mai multe figuri si s-au rotit si in jurul bradului. Dupa vals a urmat tango.



Spectacolul a durat in jur de 20 de minute si s-a incheiat cu focuri de artificii. Show-ul s-a dat in fata uzinei de tractoare din Minsk si a fost urmarit cu mult interes de spectatori. In acest fel, conducerea uzinei s-a gandit sa-si felicite angajatii, dar si pe toti locuitorii Belarusului cu Revelionul.