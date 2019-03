Sate fantoma de vanzare in Spania pentru 85 000 de euro

"Aş vrea să vină cineva să îl cumpere astfel încât să continue să aibă o viaţă", spune Gustavo Iglesias, un fost localnic din Acorrada care s-a mutat la oraş în căutarea unui loc de muncă, lăsând în urmă şase case abandonate şi două silozuri de cereale pe care proprietarii le-au scos la vânzare în speranţa că astfel satul va reveni la viaţă.

Mediul rural din Spania este plin de astfel de sate abandonate precum Acorrada, care sunt scoase la vânzare după ce proprietarii le-au abandonat. Pentru guvernul premierului Pedro Sanchez, care a făcut din oprirea depopulării rurale o prioritate la venirea la putere anul trecut, astfel de eforturi pot pune capăt deşertificării rurale înainte de a deveni o criză teritorială.

"Trebuie să fim conştienţi de iarna demografică care ameninţă o mare parte din teritoriul nostru. Jumătate din municipalităţile din Spania au mai puţin de 1.000 de locuitori şi o mare parte din teritoriul nostru este în risc de depopulare", a spus Pedro Sanchez la un forum organizat marţi.

Străinii aventuroşi şi spaniolii întreprinzători încep să fie văzuţi ca o parte a soluţiei pe măsură ce încep să cumpere satele, profitând de preţurile extrem de scăzute. Aldeas Abandonadas, o agenţie imobiliară specializată pe vânzarea de sate, a reuşit să vândă anul trecut aproximativ 40 de sate, iar cumpărătorii străini au fost responsabili pentru 90% din tranzacţii. Recent agenţia imobiliară a primit un impuls după ce actriţa Gwyneth Paltrow a menţionat unul din satele din portofoliul Aldeas Abandonadas drept un posibil cadou de Crăciun.

"Oamenii vin din toată lumea să cumpere", spune Pepe Rodil, manager la agenţia imobiliară Aldeas Abandonadas, care a atras atenţia asupra faimoaselor produse culinare din regiune drept stimulent pentru potenţialii cumpărători.

În prezent, există aproximativ 1.500 de sate abandonate în Spania, susţine Elvira Fafian, fondatoarea Aldeas Abandonadas. Un număr crescut din acestea sunt scoase la vânzare deoarece consiliile locale cer proprietarilor să îşi întreţină proprietăţile, iar mulţi dintre ei nu pot face acest lucru. Elvira Fafian avertizează că fenomenul satelor fantomă ar putea să se agraveze.

Deşi urbanizarea care duce la golirea zonelor rurale este un fenomen general în Europa, trendul este unul dramatic în Spania. Aproximativ 53% din teritoriul Spaniei are o densitate a populaţiei de 12,5 locuitori per kilometru pătrat, unul din cele mai reduse din Europa Occidentală. Depopularea devine rapid un subiect în campania electorală pentru alegerile din aprilie, partidul de opoziţie Ciudadanos propunând recent o reducere a taxelor pentru municipalităţile cu mai puţin de 8 locuitori per kilometru pătrat.

Rata fertilităţii în Spania a fost de 1,3% în 2017, a doua cea mai scăzută din Europa, după Malta, iar decalajul dintre ratele de naştere între mediul urban şi cel rural din Spania este cel mai mare din UE. Lipsa de tineri înseamnă că populaţia nu se reface iar regiunile pierd antreprenori care ar fi putut genera locuri de muncă şi să stimuleze economia locală.