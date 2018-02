Satui de ambuteiajele kilometrice, inginerii de la o companie din China au creat un taxi-zburator. Vezi cum functioneaza acesta - VIDEO

O companie din China, una dintre tarile cu cele mai mari ambuteiaje din lume, s-a gandit cum sa “lupte” cu aglomeratia de pe strazi – a construit un taxi zburator. Vehiculul are un mecanism simplu de functionare. Tot ce trebuie sa faca pasagerul este sa isi aleaga pe un ecran destinatia, unde va ajunge in cateva clipe. Taxiul poate atinge o viteza de 30 de kilometri pe ora.

Pentru a se asigura ca aparatul nu va pune in pericol viata oamenilor, compania a efectuat in jur de o mie de teste. Recent, acestea au inceput sa fie facute cu pasageri la bord. Taxiul a fost testat in mai multe conditii meteo, pe ploaie si vant si chiar in timpul noptii. Deocamdata, nu s-a anuntat data lansarii acestui aparat si nici cat ar costa. In luna septembrie, o companie din Dubai a testat primul taxi zburator, insa fara a avea pasageri la bord.