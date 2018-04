Scandal de proportii in Marea Britanie. Ministrul de interne, Amber Rudd, a demisionat, dupa ce a amenintat cu deportarea imigrantii din Caraibe si a devenit tinta criticilor dure ale opozitiei - VIDEO

Amber Rudd, in varsta de 54 de ani, si-a dat demisia aseara, recunoscand ca involuntar a comis o eroare. Saptamana trecuta, ministra anuntase ca va acorda compensatii unor imigranti din Caraibe, ajunsi in Marea Britanie inca in anii '70, pentru a suplini forta de munca in tara.

Amber Rudd a spus ca intentioneaza si sa renunte la taxele solicitate la obtinerea cetateniei a acestor oameni.

Ulterior, insa, imigrantilor li s-a cerut documente, pe care acestia nu erau obligati sa le pastreze si au fost amenintati cu deportarea.

Presa straina scrie ca serviciile conduse de Rudd aveau obiective privind numarul de imigranti care trebuiau expulzati. O comisie parlamentara a acuzat-o pe fosta ministra ca i-a indus in eroare pe deputati.

Amber RUDD, EX-MINISTRU DE INTERNE MAREA BRITANIE: "Sincera sa fiu, felul in care au fost tratati este gresit si este ingrozitor. Imi pare rau. “

In ciuda ultimelor declaratii, Theresa May a semnat cererea de demisie a lui Amber Rudd, care a ocupat functia 2 ani, iar in scurt timp fotoliul a fost ocupat de altcineva. Este vorba despre Sajid Javid, fiul unui sofer pakistanez. Astfel, el a devenit prima persoana, care apartine unei minoritati nationale, numita ministru de interne in Marea Britanie.

Familia noului ministru a ajuns in Marea Britanie in 1960. Anterior, Sajid Javid, in varsta de 48 de ani, a fost bancher si secretar guvernamental pentru comunitati si administratie locala.