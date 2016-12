Scandal de proportii la o clinica din Olanda. 26 de femei, inseminate din greseala cu material genetic de la un barbat strain

Reprezentantii centrului au catalogat situatia drept o "eroare umana", iar autoritatile au inceput o ancheta. Pretul unei astfel de interventii ajunge la trei mii de euro.

26 dintre cuplurile care, in perioada aprilie 2015- noiembrie 2016, au ajuns la un centru din Utrecht, Olanda, s-au trezit implicate in situatia bizara. Reprezentantii clinicii se tem ca femeile care si-au dorit sa ramana insarcinate cu partenerii lor ar fi primit, de fapt, material genetic de la un alt barbat. Se pare ca totul ar fi fost posibil dupa ce echipamentul folosit pentru inseminare nu ar fi fost curatat.

"Ceea ce s-a intamplat mai exact este faptul ca in tubul folosit a fost lasat material genetic de la procedeul anterior, asa ca, in testele urmatoare a fost folosit probabil un mix de material genetic de la barbatul anterior si de la tatal real."

Clinica a facut toate demersurile pentru a afla ce a dus la aceasta eroare. Intre timp, pacientele au fost anuntate de cele intamplate. 13 dintre femei sunt insarcinate, iar unele dintre ele au nascut deja.

Autoritatile au inceput o ancheta in acest caz. Daca se dovedeste ca spitalul a facut o astfel de greseala, cei vinovati vor raspunde in fata legii. Pana atunci, clinica le ofera cuplurilor aflate in aceasta situatie un test ADN gratuit.