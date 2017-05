Scandal in Bulgaria. Un ministru a demisionat din cauza unei poze de pe Facebook-ul sau, in care dadea salutul nazist

Potrivit Balkan Insight, demisia a venit la doar 2 zile dupa investirea lui Pavel Tenev in guvernul condus de Boiko Borisov.

Culmea este ca fotografia compromitatoare a fost descoperita chiar pe profilul ministrului de pe Facebook. In imaginea care a provocat scandalul, Pavel efectua salutul nazist in fata unei statui a unui soldat nazist, in muzeul Grevin din Paris, in urma cu 9 ani.

Tenev nu este singurul ministru care a provocat rumoare in Bulgaria. Intrebat cum comenteaza aceasta intamplare a colegului sau, Valeri Simeonov, care este vicepresedinte al Partidului Patriotilor Uniti si vicepremier in Guvernul de la Sofia, a declarat ca nu trebuie luata in serios.

Potrivit ziarului Sega, el a povestit cum "se prostea" prin anii 1970, cand era student si a fost in vizita in lagarul nazist de concentrare de la Buchenwald. "Cine stie ce prostii de poze am facut si pe acolo", a spus el unui jurnalist.

Ulterior, Simeonov a negat ca ar fi facut aceste declaratii si a amenintat ziarul ca il va actiona in judecata.