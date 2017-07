Scandal in medicina din SUA. A fost deconspirata o grupare de 400 de medici care vindeau medicamente psihotrope - VIDEO

"O fraudă în sistemul de sănătate este o crimă, ce merită o pedeapsă deosebită. Este vorba nu doar de furtul a miliarde de dolari de la vârstnici şi cei nevoiaşi, dar şi pune la îndoială încrederea în sistemul medical şi în alte instituţii importante."

412 persoane ar fi implicate in aceasta schema. Intre acestea se numara 56 de medici, iar ceilalti sunt farmacisti, asistenti sau alti lucratori medicali. Suspectii stau in spatele unor tranzactii dubioase, care au avut loc in peste 20 de state americane.

"Anunţăm cea mai mare schemă frauduloasă din sistemul de sănătate din istoria Americii. Vom continua să căutăm, să arestăm, să judecăm şi să condamnăm infractorii şi dealerii de droguri, oriunde s-ar afla."

Medicii ar fi prescris substante psihotrope pacientilor, fiind rasplatiti cu bani. In total, toti cei implicati in schema ar fi castigat 1 miliard si 300 de mii de dolari. Potrivit ultimelor statistici, in fiecare 11 minute, un american moare avand supradoza de droguri, iar 2 mln de oameni din SUA sunt dependenti de analgezice.