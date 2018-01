Scandal in Rusia, dupa ce casatoria unui cuplu gay a fost inregistrata. Doi barbati si-au unit destinele in Danemarca, insa au dorit sa o obtina un act si la ei acasa - VIDEO

Eugen si Pavel s-au casatorit pe 4 ianuarie la Copenhaga, insa si-au dorit foarte mult ca si in Rusia casatoria lor sa fie validata. Astfel, ei au depus documentele de inregistrare, impreuna cu traducerile notariale ale certificatelor de casatorie la centrul de serviciu multifunctional de la Moscova.

Acolo li s-a pus cate o stampila in pagina de pasaport, la sectia “starea civila”. Barbatii sustin ca totul s-a facut foarte rapid si fara multe intrebari.

”Multi dintre membrii comunitatii LGBT ne-au spus ca oricum casatoria noastra nu va fi recunoscuta in Rusia. Noi insa am decis sa luptam, dar s-a dovedit pana la urma ca nici nu a fost nevoie de lupta. Asta ne-a socat. In Rusia sunt recunoscute casatoriile intre persoanele de acelasi sex, o spun oficial.”

Contactati de jurnalistii de la postul rus de televiziune TV Rain, reprezentantii centrul de serviciu multifunctional au declarat ca ei nu au validat casatoria celor doi. Acest lucru ar fi fost facut de catre o angajata a ministerului Afacerilor de Interne. Ministerul a inceput verificarile in acest caz si a anuntat ca persoana care a validat casatoria cuplului gay va fi concediata. Totodata, pasapoartele celor doi barbati au fost anulate.

Tinerii spun ca se vor adresa in istanta, mai ales ca, desi Rusia nu recunoaste casatoriile intre persoanele de acelasi sex, legea spune ca orice casatorie incheiata in strainatate este legala, cu anumite exceptii. Cei doi barbati sustin ca dupa ce despre casatoria lor s-a scris in presa, ei au inceput sa fie amenintati de persoane necunoscute, iar acasa la parintii unuia dintre tineri ar fi venit politia si ar fi efectuat perchezitii, fara avea un mandat in acest sens.