Scandal la bordul unui avion, care se pregatea sa efectueze o cursa interna in Statele Unite. Un barbat care se presupune ca ar fi consumat droguri, a pipait o femeie - VIDEO

“-Atentie, atentie!-Hai, sa va vad. Ia asta naibii de aici!”

Acesta este momentul in care politistii incearca sa il coboare cu forta din avion pe barbatul in varsta de 28 de ani. Scandalul a inceput in clipa in care tanarul a pipait o pasagera. Apoi, individul a insultat-o pe femeie si pe prietenul acesteia. Insotitorii de zbor au incercat atunci sa calmeze spiritele, insa nu au reusit, asa ca au chemat politia.

“-Care este motivul pentru care voi ma dati jos din avion?-Tocmai ai atacat o femeie.-Voi incercati sa va faceti faimosi pe retelele de socializare.”

Nici pentru politisti nu a fost usor. Barbatul a vrut sa-i ia arma unuia dintre ei si a dovedit o forta iesita din comun. Oamenii legii si-au folosit armele cu electrosocuri de zece ori ca sa-l poata stapani. Cu chiu cu vai, individul a fost coborat din aeronava si dus in arest.