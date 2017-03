Scandalul continua. Intrarea in oficiul central al bancii Sberbank din Kiev a fost blocata cu caramizi - VIDEO

Intregul scandal a inceut pe 9 martie al anului curent, dupa ce banca Sberbank a refuzat sa mai ofere servicii persoanelor fizice cat si juridice privind documentele care au fost emise de autoritatile ucrainene de pe teritoriile "necontrolate", scrie Svoboda.org



Pe 18 februarie presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care Rusia recunostea validitatea documentelor emise de autoritatile separatiste din Lugansk si Donetk.





In 2014, Sberbank, cea mai mare banca din Rusia, a oprit creditarea catre persoanele fizice in Ucraina, in urma violentelor din acele zile, spunea directorul general al institutiei de credit, Herman Gref, citat de Bloomberg.