Scandalul copiilor imigranti separati de parintii lor in Statele Unite ia amploare - VIDEO

“Vreau sa fie retinut tatal meu. Nu vreau sa fie deportat!”

“Tata!“

“Mama!”

"-De unde sunteti? -El Salvador -Si tu? -Guatemala!"

Sunt numai cateva secunde din inregistrarea audio de la un centru unde sunt tinuti copii imigranti cu varste intre 4 si 10 ani, separati de parintii lor la intrarea in Statele Unite. Inregistrarea ar fi fost facuta saptamana trecuta si publicata de un ONG.Autenticitatea sa nu a putut fi confirmata.

Presa de peste ocean scrie ca peste 2000 de copii au fost despartiti de familiile lor si sunt tinuti in custi la granita a provocat indignare.Intr-un centru de detentie din McAllen, Texas, ajung sud-americanii care traverseaza ilegal frontiera. Sunt triati si dusi in patru aripi separate destinate copiilor si adultilor. Sunt separati de pereti de sarma, dorm pe saltele intinse pe jos si in loc de paturi se invelesc cu folii de aluminiu.

Doar aici sunt 500 de copii care risca sa fie despartiti de parinti, daca acestia vor fi trimisi la inchisoare.Autoritatile mexicane spun ca despartirea copiilor de parinti e o cruzime.

“ Este o politica cruda. Este o politica inumana.”

Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou extrem de controversata politica de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila pentru a lupta eficient impotriva imigratiei clandestine.

”Statele Unite nu vor deveni o tabara de migranti si nu vor fi un centru pentru refugiati. Nu se va intampla asta. Vedeti ce se intampla in Europa, vedeti ce se intampla in alte locuri, nu putem permite sa se intample si in Statele Unite, nu cat timp veghez eu.”

Trump este insa pus la zid de republicani si democrati deopotriva, si chiar de sotia sa. Purtatoarea de cuvant a acesteia a dat publicitatii un comunicat in care a subliniat ca Prima Doamna detesta sa vada copii separati de familiile lor si considera ca Statele Unite ar trebui sa fie guvernate cu suflet.Liderul american spune ca nu face decat sa aplice legea si ca prea multa vreme imigrantii s-au folosit de copii ca sa fie lasati in libertate, odata ajunsi in Statele Unite.

Incepand din mai, Administratia de la Casa Alba a luat masuri pentru a spori numarul celor trimisi in judecata pentru traversarea ilegala a frontierei. Prin urmare, au fost arestati mai multi adulti, ceea ce a condus la despartirea lor de copii. Controversatul zid de la granita cu Mexicul ar rezolva aceasta problema, considera administratia Trump.