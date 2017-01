Scenariul groazei s-a repetat, de data aceasta in Mexic. Un individ a intrat intr-un club si a tras in oameni: 8 au murit, iar 12 au fost raniti - VIDEO

Cel putin 8 persoane s-au stins la scurt timp dupa incident. Autoritatile sustin ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat alti 12 oameni au fost raniti, iar cativa dintre ei se afla in stare grava. Trei dintre cei decedati erau straini, iar alti trei - angajati ai clubului. Dupa ce s-au auzit impuscaturile, oamenii au inceput sa fuga ca sa scape.

Un martor a spus ca un individ a inceput sa traga in oameni chiar in fata clubului. Preliminar, autoritatile au anuntat ca ar fi vorba despre o reglare de conturi si ca s-ar exclude o actiune de terorism. Totul s-a intamplat in timpul unui festival de muzica electronica, iar in club si afara se aflau sute de oameni.