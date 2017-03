Scenariul se repeta la Minsk. Zeci de oameni au fost retinuti de politisti pentru ca au participat la un protest in capitala Belarusului - VIDEO

Rand pe rand, cei care ajungeau in centrul orasului erau retinuti de politisti si urcati in masinile lor. Totul pentru ca au vrut sa participe la protestul, care nu a fost permis de autoritati.

”Vă rugăm să plecaţi, în caz contrar, vom folosi forţa fizică şi veţi fi traşi la răspundere.”

Sute de politisti au fost scosi pe strazi. Acestia au blocat centrul orasului si au adus si tehnica speciala cu ei. Nu se cunoaste numarul exact al persoanelor retinute, dar presa scrie ca ar fi vorba de cateva zeci de persoane. Acum doua saptamani, incidente similare au avut loc la Minsk. Atunci insa oamenii au fost bagati cu forta in autocare.

In ultima perioada, belarusii au organizat mai multe manifestatii, fiind nemultumiti de legea numita “impotriva parazitarii sociale”. Daca aceasta va intra in vigoare, oamenii vor fi nevoiti sa plateasca 200 de dolari anual, daca nu au fost angajati o perioada in campul muncii.