Scene cumplite la Moscova. Momentul in care un autobuz intra intr-un pasaj pietonal si loveste mai multe persoane. 4 oameni au murit, iar 11 sunt raniti - VIDEO

Accidentul s-a produs intr-o zona aglomerata, in apropierea unei statii de metrou. Camerele de supraveghere au filmat momentul in care autobuzul ajunge in pasajul subteran, lovind oamenii care urcau sau coborau scarile.

”Autobuzul a lovit oamenii si a cazut in pasajul pietonal.”

In alte imagini se vede cum autobuzul, aflat pe carosabil, isi schimba directia de mers si ajunge pe scarile pasajului, avand viteza nu prea mare.

”Din motive neclare, autobuzul a intrat in pasajul subteran. Vehiculul a fost scos deja din pasaj.”

Primii care au oferit ajutor victimelor au fost chiar martorii care au vazut nenorocirea. Oamenii au sunat la serviciile de urgenta si au incercat sa-i ajute pe cei care au ajuns sub rotile autobuzului. In scurt timp, medicii si polistii au venit la locul accidentului. Noua persoane au fost internate la spital, cele care au suferit rani mai grave, au fost transportate cu elicopterul. Soferul autobuzului, un barbat in varsta de 58 de ani, cu o experienta de 30 de ani de sofat, a fost retinut.

”Soferul este in stare de soc. Medicii il consulta.”

Barbatul a explicat politistilor ce s-a intamplat. Potrivit lui, accidentul s-a produs in momentul in care a incercat sa faca loc unui alt autobuz. Cand a tras frana de mana, vehiculul a pornit brusc, iar cand a incercat sa opreasca, frana nu a functionat. Astfel, scapat de sub control, autobuzul, in care se aflau trei pasageri, a ajuns in pasajul subteran. Testele au aratat ca soferul nu consumase alcool.

Politia a deschis o ancheta si urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs accidentul. Autoritatile de la Moscova au anuntat ca familiile persoanelor decedate si persoanele care au fost ranite vor primi ajutor financiar.