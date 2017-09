Scene cutremuratoare, surprinse intr-o spalatorie din SUA. Un automobil a intrat din plin in cladire - VIDEO

Soferului SUV-ului ar fi incercat sa iasa din parcare, dar din motive necunoscute, la un moment dat a pierdut controlul asupra volanului. El a trecut peste usa din sticla, intrand in spalatorie. A dat jos tot ce i-a stat in cale si a mers peste oamenii aflati acolo. Totul s-a intamplat atat de repede, incat multi nu au mai reusit fuga.

"A fost o zguduitură, iar apoi am văzut cum vine automobilul."

Aceasta femeie se afla in cladire cu fiica si tatal ei, care au fost raniti. Si soferul, de 74 de ani, a fost internat la spital. In urma incidentului, iesind din automobilul sau, povestesc martorii, barbatul a inceput sa-si ceara scuze. In total, 6 oameni au fost raniti si au ajuns la spital. Medicii spun ca 3 se afla in stare grava. Cazul este investigat de politie.